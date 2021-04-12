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غرف المملكة ودول الخليج يتفاعلون مع معرض التمور الإلكتروني

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غرف المملكة ودول الخليج يتفاعلون مع معرض التمور الإلكتروني

غرف المملكة ودول الخليج يتفاعلون مع معرض التمور الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=971780
المناطق / بريدة

تفاعل عدد من الغرف التجارية الصناعية من داخل المملكة وخارجها كدول الخليج مع فعالية “معرض التمور الإلكتروني” الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم حتى الخميس القادم 15 / 4 / 2021م، ويحتوي على 35 معرض افتراضي لبيع وعرض منتجات التمور بكافة أنواعها، إضافةً إلى معرض لتقديم الخدمات اللوجستية لتجار التمور من الكراتين الخاصة بالتمر والتغليف وغيرها، ومعرض شركة خدمات النقل داخل وخارج المملكة.

وطالب بعض متاجر ومعارض التمور بالمملكة المشاركة في الموقع بعد البدء بانطلاقته الخميس قبل الماضي بتمديد المعرض وذلك لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة، ونظراً لأهميته القصوى ولما شهده من تدفق أعداداً كبيرة من الزوار الذين تخطوا 15 ألف زائراً وزائرة، فيما بلغت الاعلانات الترويجية للمعرض 750 ألف مشاهد ومشاهدة على مستوى المملكة ودول الخليج، مما أكسبه شهرة عالية وأهل ذلك لتفاعل كبير من داخل المتاجر الالكترونية في المعرض وتحديث طرق العرض والتشويق في جذب الزوار، وإيجاد أنموذج عمل ناجح للمشاريع التجارية الافتراضية في قطاع التمور.

وقد تحدث مدير عام شركة التسهيل المنفذة للمعرض عن تميز دور الغرفة في نجاح تسويق المعرض الالكتروني للتمور لاسيما لأول مرة ينفذ افتراضياً والاقبال المنقطع النظير في زياراته على مستوى العالم كأمريكا والمملكة المتحدة وتركيا فضلاً عن داخل السعودية ودول الخليج وتفاعلهم المميز مع المعرض.

كما تحدث مجموعة من أصحاب المتاجر الموجودة داخل المعرض عن تميز وفكرة تنفيذ المعرض وطالب الجميع باستمرارها سنوياً في مثل هذا التوقيت ، مشيرين إلى أن هذا المعرض يعتبر فعالية افتراضية لمنتجي التمور، من أجل تشجيع التجارة الإلكترونية الافتراضية ، وتحفيزهم لطرح أفكار جديدة لسوق العمل باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة مستقبلاً لعرض منتجاتهم على الواقع الافتراضي للعملاء والمشترين والمستهدفين.

جدير بالذكر: أن غرفة القصيم تهدف من تنفيذ هذا المعرض إلى تشجيع أصحاب مشاريع التمور على عرض وتسويق وترويج إبداعاتهم ومنتجاتهم وخدماتهم في مجال التمور باستخدام أساليب ابتكارية حديثة بالاعتماد على تقنية الواقع الافتراضي لعرض هذه المنتجات، بهدف إيصالها إلى العملاء والمستهدفين وتحفيزهم للتواصل مع أصحاب هذه المنتجات.

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