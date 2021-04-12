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أمير جــازان يرعى حفل تكريم 243 حافظ وحافظة بجمعية تحفيظ القران الكريم بالمنطقة

أمير جــازان يرعى حفل تكريم 243 حافظ وحافظة بجمعية تحفيظ القران الكريم بالمنطقة

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بلدية محافظة أملج تستعد لإستقبال شهر رمضان

بلدية محافظة أملج تستعد لإستقبال شهر رمضان

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أمين الشرقية يرعى الحفل الختامي ويكرم الفائزين بجائزة الأمين للتميز

أمين الشرقية يرعى الحفل الختامي ويكرم الفائزين بجائزة الأمين للتميز

المنطقة الشرقية
“قدرة” الرس تُدشن جود بالموجود مع حزمة برامج متنوعه لرمضان

“قدرة” الرس تُدشن جود بالموجود مع حزمة برامج متنوعه لرمضان

منطقة القصيم

“قدرة” الرس تُدشن جود بالموجود مع حزمة برامج متنوعه لرمضان

“قدرة” الرس تُدشن جود بالموجود مع حزمة برامج متنوعه لرمضان
http://almnatiq.net/?p=971781
المناطق / الرس

دشن رئيس مجلس إدارة جمعية قدرة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الرس محمد العوفي اليوم بمقر الجمعية الحملة الرمضانية “جود بالموجود” والتي تعتمد على إبراز مناشط الجمعية وأهدافها التي من شأنها المساهمة في دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة مجتمعياً من خلال التعريف بقدراتهم ومنجزاتهم عبر الأركان المخصصة وتأتي الحملة بحزمة من البرامج الهادفة وتسعى من خلالها لسد احتياج مستفيديها وتحقيق متطلباتها الصحية والمجتمعية، وتنطلق الحملة من خلال المولات التجارية وبرامج التواصل الاجتماعي ومن خلال بث عدد من الفيديوهات القصيرة واللوحات الدعائية بأماكن متفرقة من المحافظة واشتملت على عدد من البرامج (الصيدلية وتُعنى بتوفير المستلزمات الطبية والصحية للمستفيدين – اخدمني ويقوم هذا البرنامج على إيصال المستفيدين وأسرهم عبر مركبات مخصصة – صيانة العربات والأسرة بشكل مجاني للمستفيدين – وصرف المستحقات المالية للمستفيدين حسب فئاتهم المدرجة في نظام الجمعية الصدقات والزكاة)

وبين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد العوفي أن الحملة تعتبر أحد المبادرات التي تقودها الجمعية ضمن سلسلة سابقة من المبادرات والحملات التي أطلقتها جمعية قدرة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مثمناً الدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة “حفظها الله” للأشخاص ذوي الإعاقة، ومعرباً في الوقت ذاته عن شكره لجميع المساهمين والداعمين للجمعية.

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