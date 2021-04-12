بلدية محافظة أملج تستعد لإستقبال شهر رمضان

أملج- فايز السميري:

أنهت بلدية محافظة أملج استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك 1442هـ عبر إعداد خططها التشغيلية لتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية وتكثيف أعمال النظافة والغسيل والتطهير والتعقيم ومكافحة آفات الصحة العامة بأحياء و طرق وميادين محافظة أملج .

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة أملج عبدالرحمن حامد شتيان الجهني بأن خطط البلدية التشغيلية لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ ،روُعي فيها مواصلة استكمال الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا

( كوفيد – 19 ) ، مع جاهزية الفرق الرقابية في البلدية بتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من طرق عرض وتخزين المواد الغذائية والتأكد من سلامة الغذاء المقدم لأهالي محافظة أملج ، والإشراف على المحلات التجارية والمطابخ والمطاعم والبوفيهات واسواق الخضار والفواكه، لمتابعة نظافة المحلات والمواد والأطعمة المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومصادرة المواد غير الصالحة، وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين ، والتأكد من تطبيق إجراءات مراقبة درجات حرارة لمقدمي الخدمات .

وتابع الجهني أن فرق النظافة والإصحاح البيئي تكثف من أعمالها الميدانية التي تشمل الغسيل والتعقيم والتطهير ومكافحة آفات الصحة العامة في مختلف أحياء محافظة أملج بهدف الوصول إلى أعلى معدلات مستوى النظافة والإصحاح البيئي .

وأهابت بلدية محافظة أملج بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية وفي حال رصد ملاحظة أو مخالفة بلدية يمكن التواصل مباشرة عبر مركز الطوارئ على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية .