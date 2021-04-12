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“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

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الإمارات تسجل 1928 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

الإمارات تسجل 1928 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
http://almnatiq.net/?p=971841
المناطق - وكالات

سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1,928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 485,675 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,533 وفاة، مشيرة إلى تماثل 1,719 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 470,175 حالة.

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