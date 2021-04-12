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جامعة حائل توضح تنظيم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442

جامعة حائل توضح تنظيم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442
http://almnatiq.net/?p=971844
المناطق - حائل

حرصاً من جامعة حائل على سلامة أبنائها الطلاب والطالبات، وبناءً على المؤشرات اليومية التي تصدر عن مقام وزارة الصحة بخصوص عدد حالات المصابين بفيروس كورونا وما صاحبه من ارتفاع في حالات الإصابة بالفايروس والحالات الحرجة، وانطلاقاً من تقارير لجان تطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية بالجامعة. وبناءً على ما رأته اللجنة الأكاديمية بالجامعة، قررت جامعة حائل أن يكون تنظيم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442هـ وفقاً للتالي:
1–تكون الاختبارات للمقررات العملية والسريرية للطلاب والطالبات حضورياً مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.
2-ما يتعلق بالسنة التحضيرية بالجامعة، يكون تنظيم الاختبارات على النحو التالي:
-طلاب وطالبات المسار الإنساني: تكون الاختبارات عن بعد لجميع المقررات من خلال نظام إدارة التعلم (البلاك بورد).
–طلاب وطالبات المسار الهندسي والعلمي: تكون الاختبارات عن بعد لجميع المقررات من خلال نظام إدارة التعلم (البلاك بورد).
-طلاب وطالبات المسار الصحي: تكون الاختبارات حضورياً وعليهم زيارة موقع العمادة لمراجعة جداول الاختبارات والاطلاع على أرقام جلوسهم.
3-تكون الاختبارات للمقررات النظرية بجميع المراحل عن بعد من خلال نظام إدارة التعلم (البلاك بورد).

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