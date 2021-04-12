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آل الشيخ يطلع على جاهزية مقر التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان للقرآن الكريم

آل الشيخ يطلع على جاهزية مقر التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان للقرآن الكريم

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آل الشيخ يطلع على جاهزية مقر التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان للقرآن الكريم

آل الشيخ يطلع على جاهزية مقر التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان للقرآن الكريم
http://almnatiq.net/?p=971846
المناطق - الرياض

اطلع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم على جاهزية مقر التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين لعام 1442هـ، التي تنطلق تصفياتها النهائية مساء اليوم بمقر الوزارة.
وتفقد وحدات المسابقة، وقاعة الاستماع للتصفيات النهائية، مستمعاً إلى شرح عن سير المسابقة التي تقام -عن بعد-.
يذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية تستمر حتى 5 رمضان، حيث يتنافس فيها 131 متسابقًا ومتسابقة بمشاركة أبناء شهداء الواجب في القطاعات الأمنية والعسكرية من جميع مناطق ومحافظات المملكة ويحكم فيها نخبة من المحكمين والمحكمات وتبلغ جوائز المسابقة في فروعها السبعة ثلاثة ملايين ومائتين وأربعة وثلاثين ألف ريال.

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