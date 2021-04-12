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” بر أبها ” تعقد اجتماع الجمعية العمومية

” بر أبها ” تعقد اجتماع الجمعية العمومية

منطقة عسير
أمير الشرقية يبارك تسليم معهد اضطراب التوحد ومتلازمة داون بتكلفة (30) مليون ريال

أمير الشرقية يبارك تسليم معهد اضطراب التوحد ومتلازمة داون بتكلفة (30) مليون ريال

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200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم “عن بُعد” بتعليم عسير

200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم “عن بُعد” بتعليم عسير

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جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التحويل الداخلي والخارجي والبكالوريوس التكميلي للفصل الدراسي الأول 1443هـ

منطقة عسير

أمير الشرقية يبارك تسليم معهد اضطراب التوحد ومتلازمة داون بتكلفة (30) مليون ريال

http://almnatiq.net/?p=971853
الدمام - المناطق

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بما يقدمه أبناء الوطن من مبادرات مجتمعية وخدمات خيرية تصب في ما يخدم المواطن، ووصف بعض المبادرات التي يتبناها رجال أعمال أو عوائل تجارية بالرائدة والمميزة خاصة من يبادرون في إنشاء مشاريع تنموية كبيرة تخدم شريحة مهمة من المجتمع وتساهم في تحسين حياتهم ومساندة أسرهم، ورفع معدلات جودة الحياة وقال سموه “هذه المساهمات الخيرة مقدرة من الجميع”.

وبارك سموه بديوان الإمارة اليوم الإثنين توقيع اتفاقية تسليم معهد طلاب وطالبات التربية الخاصة (ذوي اضطراب طيف التوحد) لوزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم بالأحساء والمقدم من “مجلس وصية معالي الدكتور محمد بن حسن الجبر” رحمه الله” التي تكفلت بإنشاء وتجهيز المعهد على أرض مساحتها (25,000) متر مربع بمحافظة الأحساء، وبقيمة إجمالية بلغت (ثلاثين مليون ريال)، حيث وقع عن تعليم الأحساء الأستاذ حمد بن محمد العيسى مدير عام التعليم وعن مجلس الوصية الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر.

ويعد المعهد المخصص للطلاب والطالبات أكبر معهد على مستوى المملكة للتوحد ويشمل (96) فصل وتصل طاقته الاستيعابية إلى (900) طالب ويشمل قاعة اجتماعات ومسابح وقاعات تأهيلية للطلاب والطالبات وقاعات لتدريب أولياء الأمور.

كما بارك سموه توقيع اتفاقية مماثلة بين وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم بالأحساء يمثلها الأستاذ حمد بن محمد العيسى والشيخ محمد بن حمد الجبر يمثله في التوقيع عمر بن محمد الجبر وتتضمن المذكرة التبرع بإنشاء وتجهيز معهد الطلاب وطالبات التربية الخاصة من (متلازمة داون) للطلاب فوق سن ثلاث سنوات على مساحة (17.000) متر مربع وبكلفة ثلاثين مليون ريال.

وستقام هذه المشروعين لخدمة أبناء محافظة الأحساء وإنشاء مراكز متخصصة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات متميزة لهم في بيئة متخصصة تكون تساهم في تقديم تعليم نوعي لهذه الفئة الغالية

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