” بر أبها ” تعقد اجتماع الجمعية العمومية

المناطق - أبها

عقدت جمعية البر بأبها اجتماع الجمعية العمومية السنوي صباح اليوم الأحد 29 شعبان 1442هـ بمقر إدارة الجمعية وعبر الاتصال المرئي ، بحضور أعضاء الجمعية العمومية ومندوب مركز التنمية الاجتماعية بأبها ، حيث افتتح الاجتماع فضيلة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ محمد بن إبراهيم الحديثي الذي رحب بالحاضرين مقدماً شكره لهم على تجاوبهم وحضورهم الاجتماع عقب ذلك تم اختيار الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس ليكون سكرتيراًً للاجتماع والذي تفضل بعرض أعمال الاجتماع ، ثم توالت مناقشة مواد الاجتماع وجدول أعماله وخَلُُص الاجتماع بإقرار وتأييد أعمال الجمعية المباركة المنفذة خلال 2020م.

وفي نهاية الاجتماع تقدم أعضاء الجمعية العمومية بالشكر لفضيلة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام ومنسوبي الجمعية على ما يقومون به من جهود مباركة في تنمية العمل الاجتماعي بالمنطقة ورقيه وحسن الأداء في خدمة المجتمع .