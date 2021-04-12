جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التحويل الداخلي والخارجي والبكالوريوس التكميلي للفصل الدراسي الأول 1443هـ

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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد مواعيد فتح البوابة الإلكترونية “أكاديميا” لإدخال طلبات التحويل الداخلي والخارجي، وذلك للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل داخل كليات الجامعة، والتحويل إلى جامعة الملك خالد من جامعات أخرى، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1443هـ.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أنه سيبدأ استقبال طلبات التحويل من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى كلية أخرى اعتبارًا من يوم 27 رمضان وحتى الـ 7 من شوال 1442هـ، كما ستستقبل العمادة طلبات التحويل الخارجي من جامعة أخرى إلى جامعة الملك خالد من 6 شوال حتى 6 ذي القعدة 1442هـ، وبالنسبة إلى تغيير الدرجة العلمية “التحويل من بكالوريوس إلى دبلوم” فسيبدأ من 18 ذي الحجة 1442هـ حتى 18 محرم 1443هـ.

وأضاف القرني أن التسجيل في برنامج البكالوريوس التكميلي “ترقية الدرجة العلمية للبكالوريوس لخريجي الدبلوم من جامعة الملك خالد” سيتاح من 18 ذي الحجة 1442هـ حتى 18 محرم 1443هـ.

ودعا القرني الراغبين في الاطلاع على الشروط والمواعيد إلى الاطلاع على موقع الجامعة أو https://drive.google.com/file/d/1lljueE5xKhUYfihbXxOchW3DWn6xcqus/view?usp=sharing ، مشيرًا إلى أن تقديم طلبات التحويل سيكون عبر البوابة الإلكترونية، ومنوهًا بأهمية التقيد بالمواعيد المعلنة، حيث لن يتم استقبال الطلب اليدوي، كما ستكون المفاضلة إلكترونية حسب المقاعد المتاحة والمعدلات التراكمية.