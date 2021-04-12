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أمير القصيم يطلق حملة الزاد الخيري لتوزيع 2000 سلة غذائية

أمير القصيم يطلق حملة الزاد الخيري لتوزيع 2000 سلة غذائية
http://almnatiq.net/?p=971876
المناطق / بريدة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالمبادرات والجهود التي يقوم بها القطاع الخيري بالمنطقة لمواجهة جائحة فيروس كورونا ، منوهاً بما شهدت المنطقة من إطلاق العديد من المبادرات منذ بداية الجائحة وكان لها أثراً إيجابياً في التخفيف من آثارها سواءً على الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي للمستفيدين من القطاع الخيري .

وبارك سموه ما يقوم به الزاد الخيري ببريدة من مشاركة فاعلة في مبادرة نهر العطاء في نسختها الثانية ، سائلا الله العلي القدير أن يوفق الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة من تلك المبادرة ، مثنياً على دور المتطوعين والمتطوعات المشاركين فيها ، مؤكداً أن مشاركتهم فيها دليل على استشعارهم مسؤوليتهم الوطنية خلال هذه الجائحة .

جاء ذلك خلال إطلاق سمو الأمير فيصل بن مشعل اليوم بالإمارة ، حملة الزاد الخيري في مبادرة نهر العطاء بنسختها الثانية ، التي تهدف إلى توزيع 2000 سلة على المستفيدين ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي ، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والأمنية المعنية بذلك، وعدد من منسوبي الجمعية.

واستمع سمو أمير القصيم من قبل رئيس مجلس إدارة جمعية الزاد الخيري ببريدة المهندس عثمان بن محمد البشر ، عن مكونات السلال الغذائية التي ستقدم للمستفيدين من الزاد الخيري ، والفئات المستفيدة منها وآلية توزيعها خلال شهر رمضان ، بدعم من المحسنين والمتبرعين من أبناء هذا البلد المعطاء.

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