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أمير القصيم يستقبل نائب وزير الشؤون البلدية لقطاع الإسكان

أمير القصيم يستقبل نائب وزير الشؤون البلدية لقطاع الإسكان
http://almnatiq.net/?p=971879
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمقر الإمارة اليوم ، معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير ، الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سموه بمعالي المهندس البدير ، متمنياً له التوفيق في زيارته للمنطقة، منوهاً سموه بما توليه القيادة الحكيمة – أيدها الله – من اهتمام وعناية بكل ما يمس المواطن من المشروعات التنموية ، مشيداً سموه بجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات إسكان تنموية جديدة بالمنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات والأمور المتعلقة بالتنمية في المنطقة من حيث الإسكان ، ودعم الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي والخيري.

من جانبه أعرب معالي المهندس البدير عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال، منوهاً بما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات .

حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للإسكان التنموي المهندس أحمد القرعاوي ، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد صالح البطي ، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، ومدير عام شؤون الإسكان بالقصيم المهندس أحمد المرشد ، ومدير عام المشاريع للإسكان التنموي المهندس محمد عبدالله الدخيل.

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