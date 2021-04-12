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نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان يطلع على مشاريع أمانة القصيم

نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان يطلع على مشاريع أمانة القصيم
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المناطق / بريدة

زار معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير ، مقر أمانة منطقة القصيم بمدينة بريدة اليوم الأثنين ، وكان في استقباله أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي.

والتقى معاليه خلال الزيارة قيادات الأمانة ، وأطلع على عرض مرئي لمشاريع ومخرجات القطاع البلدي بالمنطقة بالإضافة إلى منجزات المرحلة الحالية.

وترأس معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير خلال الزيارة اجتماع اللجنة المشتركة بين أمانة منطقة القصيم وفرع وزارة الإسكان (سابقاً) المبنية على قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل بناء على الأمر الملكي الكريم بضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.

كما زار معاليه مشروع تأهيل مركز الملك خالد الحضاري وأطلع على أعمال تطوير المسرح الرئيسي والقاعات والقبة السداسية.

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