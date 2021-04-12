غرفة الشرقية و”الموارد البشرية ” توقعان مذكرة تعاون لتوظيف الفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع التزيين

الدمام - المناطق

وقعت غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المشاغل والمراكز النسائية وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بإدارة التوطين على مذكرة تعاون لدعم توظيف الفتيات من ذوي الإعاقة من الصم في قطاع التزيين والتجميل، وتوفير كافة متطلبات هذا الأمر من قبيل التدريب واجتياز مسألة التمكين.

وقد وقع المذكرة كل من رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمنبن فهد المقبل، وتهدف المذكرة الى اكتشاف مواهب الفتيات ذوي الإعاقة من الصم، لدعمهن وصقل مهاراتهن، وتوفير فرص عمل جديدة لهنفي قطاع التزين والتجميل بالمشاغل والمراكزبالمنطقة الشرقية، و العمل على دمج هؤلاء الفتيات بالمجتمع من خلال التدريب المنتهيبالتوظيف، وذلك على حسب تقييم نوع الإعاقة.

وشارك في مراسم التوقيع أمين عام الغرفة عبد الرحمن بن عبدالله الوابل، ومساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية بفرع الوزارة محمد الأطرش، ومدير إدارة التوطين بفرع الوزارة فهد الزعبي، ورئيس مجلس جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم رياض الشيخ.

وخلال حفل التوقيع الذي تم الاثنين 12/ابريل/2021 بمقر فرع الوزارة بالدمام أعربترئيس لجنة المشاغل والمراكز النسائية بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان عن قناعة راسخة لدى الجميع بأهمية رعاية فئة الصم بما لديهم من قدرات وكفاءات ومواهب، مما يقتضي العمل على تقديم ما يليق بتلك الفئة للوصول الى الاستحقاق في العمل وتنمية المواهب بصقل المهارات.

وأشارت الدحيلان إلى الشابة السعودية منال الازوري وهي من فئة الصم التي شاركتبمسابقة عالمية تقام سنويا في المنظمة العالمية لشباب الاعمال في بريطانيا حيث دخلت المنافسة العالمية بمشروعها عن محل لتصميم الملابس النسائية والمكياج وتنقية البشرة مما يعزز من القناعة والأيمان بإبداع تلك الفئة التي تمتاز بمواهب متنوعة، ومن ثم الانطلاق بالدعموالتمكين والمساندة من اجل الوصول الى دمجهذه الفئة، خصوصا الفتيات ومنحهن الاحقية الكاملة في العمل وممارسة هواياتهن وفقا لما تمتلكه من قدرات.