أمير تبوك يستقبل مدير فرع البنك المركزي السعودي بالمنطقة

تبوك- فايز السميري:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع البنك المركزي السعودي بالمنطقة المكلف حمد بن صالح الغريب، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً للفرع .

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بمدير الفرع، متمنياً له التوفيق والسداد في عمله الجديد، وحثه على بذل المزيد بما ينفع المواطن، وتسهيل كل الصعاب من أجل الاستفادة من خدمات البنك المركزي، متمنياً له التوفيق والنجاح.

من جانبه، رفع الغريب شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على متابعة سموه واهتمامه بعمل الفرع، مشيداً بما تلقاه من سموه من توجيهات تعينه في مجال عمله مديراً لفرع، مؤكداً حرص منسوبي الفرع على بذل أقصى الجهود وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها أبناء المنطقة والمقيمين بها.