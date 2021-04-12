المياه الوطنية تضخ أكثر من 10 ملايين م3 من المياه يوميًا لجميع مناطق المملكة

المناطق_ الرياض

أكملت شركة المياه الوطنية استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك، إذ ستضخ وتوزع خلال الفترة المقبلة نحو ما يزيد عن 10 ملايين متر مكعب يوميًا في جميع مناطق المملكة ومدنها، بهدف توفير أكبر كمية من المياه لأهالي المناطق وزوارها خلال شهر رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعًا ملموسًا في الطلب على المياه.

ورفع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، باسمه، ونيابة عن منسوبي الشركة أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود –حفظهما الله- بحلول شهر رمضان المبارك.

وبيّن أن الشركة استعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية لإدارة المياه وتوزيعها تضمن – بمشيئة الله – استمرار تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن الخطة تضمنت رفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المتوقعة، وآلية التعامل معها.

وقال: أنه من ضمن الاستعدادات جاهزيتها في استقبال طلبات العملاء من خلال قنواتها الرقمية والمتمثلة في تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية أو من خلال الفرع الإلكتروني للشركة (e.nwc.com.sa)، إضافة إلى رقم الاتصال الموحد (920001744) لخدمات المياه في مناطق المملكة كافة، على مدار الـ 24 ساعة والتي تتولى استقبال البلاغات وتمريرها إلى فرق الصيانة التي ستعمل على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت المناسب “بأذن الله”.

وبيّن المهندس الموكلي أن خطة العمل تضمنت تجهيز القوى البشرية العاملة في مراكز خدمات العملاء التي ستعمل بشكل مستمر لخدمتهم وحل مشاكلهم، لافتًا إلى أن خطة موسم رمضان هذا العام تضمنت تخصيص فرق للتشغيل والصيانة مجهزة بمعدات وآليات حديثة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة “الأشياب” ومحتوياتها بمختلف محافظات المملكة ومدنها.

وأوضح أن هناك تنسيق مباشر ومستمر مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الشريك الرئيس لإنتاج المياه في المملكة، وذلك لتوزيع حصص المدن من المياه المحلاة، وضمان استمرار ضخها للمدن المستفيدة.