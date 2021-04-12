احدث الأخبار

صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي تحت شعار “صحتي تبدأ بفمي” في معرض ربيع حفر الباطن
أبرز المواد
 أمير القصيم يفتتح جامع الشيخ صالح العبيلان ببريدة
أبرز المواد
 المياه الوطنية تضخ أكثر من 10 ملايين م3 من المياه يوميًا لجميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل مدير فرع البنك المركزي السعودي بالمنطقة
منطقة تبوك
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 9907 نقطة
أبرز المواد
 غرفة الشرقية و”الموارد البشرية ” توقعان مذكرة تعاون لتوظيف الفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع التزيين
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل نائب وزير الشؤون البلدية لقطاع الإسكان
منوعات
 أمير القصيم يسلم وحدات سكنية ويشهد توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع إسكانية
منوعات
 أمير القصيم يطلق حملة الزاد الخيري لتوزيع 2000 سلة غذائية
نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان يطلع على مشاريع أمانة القصيم
منطقة القصيم
 ” بر أبها ” تعقد اجتماع الجمعية العمومية
منطقة عسير
 أمير الشرقية يبارك تسليم معهد اضطراب التوحد ومتلازمة داون بتكلفة (30) مليون ريال
المنطقة الشرقية
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي تحت شعار “صحتي تبدأ بفمي” في معرض ربيع حفر الباطن

صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي تحت شعار “صحتي تبدأ بفمي” في معرض ربيع حفر الباطن

أبرز المواد
أمير القصيم يفتتح جامع الشيخ صالح العبيلان ببريدة

أمير القصيم يفتتح جامع الشيخ صالح العبيلان ببريدة

أبرز المواد
المياه الوطنية تضخ أكثر من 10 ملايين م3 من المياه يوميًا لجميع مناطق المملكة

المياه الوطنية تضخ أكثر من 10 ملايين م3 من المياه يوميًا لجميع مناطق المملكة

أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل مدير فرع البنك المركزي السعودي بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير فرع البنك المركزي السعودي بالمنطقة

منطقة تبوك

المياه الوطنية تضخ أكثر من 10 ملايين م3 من المياه يوميًا لجميع مناطق المملكة

المياه الوطنية تضخ أكثر من 10 ملايين م3 من المياه يوميًا لجميع مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=971904
المناطق_ الرياض

أكملت شركة المياه الوطنية استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك، إذ ستضخ وتوزع خلال الفترة المقبلة نحو ما يزيد عن 10 ملايين متر مكعب يوميًا في جميع مناطق المملكة ومدنها، بهدف توفير أكبر كمية من المياه لأهالي المناطق وزوارها خلال شهر رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعًا ملموسًا في الطلب على المياه.

ورفع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، باسمه، ونيابة عن منسوبي الشركة أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود –حفظهما الله-  بحلول شهر رمضان المبارك.

وبيّن أن الشركة استعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية لإدارة المياه وتوزيعها تضمن – بمشيئة الله – استمرار تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن الخطة تضمنت رفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المتوقعة، وآلية التعامل معها.

وقال: أنه من ضمن الاستعدادات جاهزيتها في استقبال طلبات العملاء من خلال قنواتها الرقمية والمتمثلة في تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية أو من خلال الفرع الإلكتروني للشركة (e.nwc.com.sa)، إضافة إلى رقم الاتصال الموحد (920001744) لخدمات المياه في مناطق المملكة كافة، على مدار الـ 24 ساعة والتي تتولى استقبال البلاغات وتمريرها إلى فرق الصيانة التي ستعمل على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت المناسب “بأذن الله”.

وبيّن المهندس الموكلي أن خطة العمل تضمنت تجهيز القوى البشرية العاملة في مراكز خدمات العملاء التي ستعمل بشكل مستمر لخدمتهم وحل مشاكلهم، لافتًا إلى أن خطة موسم رمضان هذا العام تضمنت تخصيص فرق للتشغيل والصيانة مجهزة بمعدات وآليات حديثة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة “الأشياب” ومحتوياتها بمختلف محافظات المملكة ومدنها.

وأوضح أن هناك تنسيق مباشر ومستمر مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الشريك الرئيس لإنتاج المياه في المملكة، وذلك لتوزيع حصص المدن من المياه المحلاة، وضمان استمرار ضخها للمدن المستفيدة.

روابط ذات صلة

صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي تحت شعار “صحتي تبدأ بفمي” في معرض ربيع حفر الباطن

صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي تحت شعار “صحتي تبدأ بفمي” في معرض ربيع حفر الباطن
أمير القصيم يفتتح جامع الشيخ صالح العبيلان ببريدة

أمير القصيم يفتتح جامع الشيخ صالح العبيلان ببريدة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 9907 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 9907 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*