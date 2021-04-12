أمير القصيم يفتتح جامع الشيخ صالح العبيلان ببريدة

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شدد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم على أهمية أنسنة المساجد لتكون متوائمة ومناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة ، لكون هذه الفئة الغالية ، تستدعي توفر مواصفات خاصة وتوافقة مع احتجاجاتهم .

واشار سمو أمير منطقة القصيم بأن تم توجيه جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة مراعاة وجود المتطلبات التي تكفل سهولة الحركة لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المباني ، مؤكداً سموه بأن على الباذلين ورجال الخير ان يتم مراعاة توفر تلك المواصفات في مشاريعهم الخيرية سواء في بناء المساجد وغيرها من المشاريع .

وثمّن سمو أمير منطقة القصيم ما يقوم به الميسورين ورجال الأعمال من بناء للمشاريع الخيرية ومن بينها المساجد ، سائلاً الله العلي القدير ان يبارك للقائمين على بناء مسجد الشيخ صالح العبيلان ، الذي يعد منارة خير وعبادة لله جل وعلا ، داعياً المولى أن يجعل ذلك في موازين حسناته .

جاء ذلك بعد ان افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم جامع الشيخ صالح العبيلان – رحمه الله – ببريدة ، بتكلفة 11 مليون ريال ، والذي تم بناؤه على نفقة أبنائه ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن السويلم .

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز من مدير فرع الشؤون الإسلامية بالقصيم الشيخ عبدالرحمن السويلم عن مكونات الجامع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1875 ويتسع لـ 2400 مصل من الرجال والنساء ، ويضم مواقف للسيارات ، وعدد من الخدمات المساندة للجامع .