صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي تحت شعار “صحتي تبدأ بفمي” في معرض ربيع حفر الباطن

أقامت صحة حفر الباطن ممثلة بمركز طب الأسنان التخصصي ركن توعوي تحت شعار “صحتي تبدأ بفمي” في معرض ربيع حفر الباطن ، وتهدف المبادرة إلى توعية الزوار بأهمية المحافظة على نظافة الفم والأسنان ، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

والجدير بالذكر أن صحة حفر الباطن فعلت مبادرة ‫”صحة أسنانك صحة” والتي استمرت لمدة شهر كامل بمقر طب الأسنان التخصصي ، وقدمت من خلالها الخدمات الوقائية والتوعوية، وتعزيز صحة الفم والأسنان لأفراد المجتمع، واستهدفت المبادرة مختلف الفئات العمرية.