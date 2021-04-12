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“الطيران المدني”: ضبط أكثر من ألفي مخالفة للإجراءات الاحترازية

“الطيران المدني”: ضبط أكثر من ألفي مخالفة للإجراءات الاحترازية

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“الطيران المدني”: ضبط أكثر من ألفي مخالفة للإجراءات الاحترازية

“الطيران المدني”: ضبط أكثر من ألفي مخالفة للإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=971921
المناطق - واس

واصلت الهيئة العامة للطيران المدني جهودها في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كورونا COVID 19 في المقرات والمطارات والمنشآت التابعة لها، حيث رصدت الهيئة خلال الفترة من بداية شهر يناير 2021 وحتى مطلع شهر أبريل الجاري (2729) مخالفة شملت عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة من قبل الجهات الصحية عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة، ورفض قياس درجة الحرارة، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية.
وبيّنت أنها تقوم بتكثيف جولاتها التفتيشية والزيارات الرقابية بجميع مباني الهيئة والمطارات والمنشآت التابعة لها، وتفعيل نقطة فرز (قياس درجة الحرارة أو تطبيق توكلنا)، إضافة إلى تعيين ضابط بروتوكول في كل منشأة وأكثر من 250 مراقباً لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وإعداد التقرير الأسبوعي المتضمن أعداد وبيانات المخالفين وأعداد الجولات الرقابية التي تمت خلال الأسبوع.
يذكر أن هيئة الطيران المدني قامت بزيادة الرسائل التوعوية التثقيفية بجميع المباني والمطارات والمنشآت التابعة لها، كما تم التأكيد على الشركات والمراكز التجارية بالمطارات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، كما تم فتح قنوات اتصال برقم (8001168888) بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي لاستقبال شكاوى المسافرين في جميع المطارات والمتعلقة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

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