احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 “الطيران المدني”: ضبط أكثر من ألفي مخالفة للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان
أبرز المواد
 الديوان الملكي يعلن غدًا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي تحت شعار “صحتي تبدأ بفمي” في معرض ربيع حفر الباطن
أبرز المواد
 أمير القصيم يفتتح جامع الشيخ صالح العبيلان ببريدة
أبرز المواد
 المياه الوطنية تضخ أكثر من 10 ملايين م3 من المياه يوميًا لجميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل مدير فرع البنك المركزي السعودي بالمنطقة
منطقة تبوك
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 9907 نقطة
أبرز المواد
 غرفة الشرقية و”الموارد البشرية ” توقعان مذكرة تعاون لتوظيف الفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع التزيين
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل نائب وزير الشؤون البلدية لقطاع الإسكان
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أبرز المواد
“الطيران المدني”: ضبط أكثر من ألفي مخالفة للإجراءات الاحترازية

“الطيران المدني”: ضبط أكثر من ألفي مخالفة للإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=971926
المناطق - واس

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ رعاهما الله ـ برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
“الطيران المدني”: ضبط أكثر من ألفي مخالفة للإجراءات الاحترازية

“الطيران المدني”: ضبط أكثر من ألفي مخالفة للإجراءات الاحترازية
خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*