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أمير القصيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أمير القصيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

منطقة القصيم
خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

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أمير القصيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أمير القصيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=971928
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم باسمه وباسم أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وسأل سموه الله أن يديم على بلادنا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يحفظ لنا قادتنا وولاة أمرنا، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن ونحن نرفل بالأمن والأمان والصحة والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

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