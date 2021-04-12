أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا سموه الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما قدم للإسلام والمسلمين وللوطن وأبنائه في ميزان حسناته.

كما رفع سمو أمير منطقة الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول شهر رمضان الله المبارك، داعيا الله تعالى أن يوفقه لكل خير، وأن يعين الجميع على الصيام والقيام، ويعيد هذه المناسبة بالخير والبركات.