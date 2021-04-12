أمير نجران يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

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رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-،بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه : يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسم أبنائكم أهالي منطقة نجران وباسمي عظيم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك سائلين الله عز وجل أن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يديمكم عزًّا وذخرًا للوطن وللعالم الإسلامي.

كما رفع سموه التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

ودعا الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن عزًا ونصرًا وتمكينًا في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.