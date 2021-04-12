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أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك..

أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك..

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“أذان الدرعية”.. 30 طالباً يؤدون الأذان على طريقة مؤذني الدرعية يومياً في رمضان

“أذان الدرعية”.. 30 طالباً يؤدون الأذان على طريقة مؤذني الدرعية يومياً في رمضان

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أمير نجران يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

أمير نجران يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

منطقة نجران
أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة باسمه وباسم أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة باسمه وباسم أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

منطقة تبوك

أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك..

أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك..
http://almnatiq.net/?p=971942
المناطق - فضة عطيف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق التهاني وخالص التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ .
وقال سمو الأمير محمد بن ناصر : يسرني ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان، أن نرفع لمقامكم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله – عز وجل – أن يعيده عليكم أعواماً عديدة، وأنتم متمتعين بالصحة والعافية، وأن يبقيكم ذخرًا للوطن وعونًا للإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار وأن يزيل هذه الجائحة عن بلادنا في ظل توجيهاتكم وقيادتكم الحكيمة وعن كافة بلاد المسلمين والعالم أجمع بإذن الله , وأن يحفظكم ويرعاكم .

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