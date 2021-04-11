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أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

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أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك..

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أمير نجران يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

أمير نجران يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

منطقة نجران

أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=971946
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وسأل سموه المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم يرفلون بموفور الصحة والعافية وينعمون برغد العيش, وأن يديم على المملكة الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادة الحكومة الرشيدة -أيدها الله-.

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