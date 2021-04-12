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وزير الرياضة يطلع على سير الأعمال في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة

وزير الرياضة يطلع على سير الأعمال في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة

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وزير الرياضة يطلع على سير الأعمال في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة

وزير الرياضة يطلع على سير الأعمال في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة
http://almnatiq.net/?p=971948
المناطق - واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم ملعب الأمير عبدالله الفيصل في محافظة جدة، للاطلاع على سير الأعمال المنفذة في مشروع تأهيل وتطوير المنشأة، قبل إعلان اكتمال جاهزيته لاستقبال المنافسات الكروية المحلية والدولية، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة.
واستمع سموه أثناء الزيارة، إلى شرح مفصل عن التحسينات والإصلاحات التي قامت بها الشركة المنفذة، بدايةً من التغييرات الشاملة التي أجريت على البنية التحتية، وما يرتبط بها من إمدادات في الكهرباء والمياه، مرورًا بجميع مرافق المنشأة الرياضية، إلى جانب ترميم وتأهيل المنشأة بالكامل، بما يتطابق مع مواصفات واشتراطات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.
وشملت أعمال الصيانة والتغيير مرافق الأستاد الداخلية، وتغيير تربة الملعب وزراعتها بالكامل بأحدث الأساليب والمعايير العالمية المعتمدة، كما رفعت الطاقة الاستيعابية لمقاعد الملعب، لتتسع لـ 27 ألف مقعد، بما فيها المقصورة الملكية، مع تخصيص 72 مقعدًا منها لذوي الإعاقة، إلى جانب التحسينات الهندسية التي طالت المنصة الملكية، باحتوائها على ثلاثة أدوار مكتملة بجميع مرافقها.
كما أنشئ مركزان إعلاميان يتسع كل واحد منهما لـ 50 شخصًا، وقاعة مؤتمرات صحفية، تصل الطاقة الاستيعابية فيها إلى 250 شخصًا في نفس اللحظة، مع تجهيزها بأحدث التقنيات، وكذلك منطقة خاصة بالمقابلات الصحفية (مكس زون)، ومنطقتين خاصتين باللقاءات التلفزيونية (فلاش إنترفيو)، وعدد 4 إستديوهات تحليلية، و6 غرف للمعلقين.
كما تضمنت التعديلات إنشاء غرف تبديل الملابس للاعبين بواقع 4 غرف، بالإضافة إلى إنشاء غرفة جديدة لحكام تقنية الـ “VAR”، إضافة إلى تجهيز الملعب بـ 48 كابينة للكاميرات، تتسع كل كابينة لـ 6 كاميرات، وكذلك إنشاء عيادات طبية وغرف مخصصة للكشف عن المنشطات.
هذا، وتضمنت أعمال الصيانة والتطوير أيضًا تركيب 81 بوابة إلكترونية موزعة على مداخل الملعب، إضافة إلى مواقف للسيارات خارج الأستاد، بمساحة تصل إلى 122 ألف متر مربع، بما يسهم في خدمة المشجعين وتسهيل وصولهم إلى الملعب أثناء المباريات.
يأتي ذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تقوم بها وزارة الرياضة في عدد من المنشآت الرياضية، في ظل الدعم غير المحدود والسخي من قبل القيادة الرشيدة، وتوفير كل ما من شأنه رفع مستويات التميز الرياضي في مختلف الألعاب الرياضية، وتشجيع ممارسة الرياضة بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.

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