معالي رئيس جامعة حائل يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة ماجد الفطيم لبحث أوجه التعاون والاستثمار

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استقبل معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، رئيس جامعة حائل، اليوم في مكتبة الأستاذ خالد العجمي، رئيس مجلس إدارة شركة ماجد الفطيم في السعودية والوفد المرافق له، وتم بحث أوجه التعاون والشراكة في الجوانب الاستثمارية والتنموية وخدمة المجتمع.

وفي البداية رحب معالي رئيس الجامعة بالجميع، مؤكداً أن الجامعة لديها العديد من الخطط المستقبلية في المجالات الاستثمارية والتنموية وخدمة المحتمع، مشيداً بدور القطاع الخاص في العمل على إيجاد شراكات واتفاقيات مع الجامعات السعودية.

حضر الاستقبال الدكتور عبدالعزيز العمرو، وكيل الجامعة للتطوير والأعمال، والدكتورة حنان العامر مستشار معالي رئيس الجامعة، والدكتور طلال السيف، عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية.