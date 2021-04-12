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نائب أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

نائب أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=971967
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1442هـ.
وقال سموه: “يسرني أن أرفع لكم سيدي خادم الحرمين الشريفين التبريكات والتهاني بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى القدير أن يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يعيده عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على الوطن وعلى أبنائه التوفيق والصحة وقد انجلت جائحة كورونا بإذن الله”.
كما رفع سمو نائب أمير المنطقة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1442هـ ، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يكلل الجهود القائمة للقضاء على جائحة كورونا بالتوفيق؛ للحفاظ على صحة المواطن والمقيم في هذا الوطن إنه سميع مجيب.

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