احدث الأخبار

في أجواء إيمانية واحترازية.. أداء صلاة التراويح بالمسجد الحرام في أول ليالي الشهر الكريم
أبرز المواد
 كيف يكون السكري صديقًا آمنًا للصائم
صحة
 الجهة الأمنية المختصة بجدة تقبض على 3 مواطنين ومقيم يمني اعتدوا على أحد العمالة
منطقة مكة المكرمة
 في تكرار لسيناريو جورج فلويد.. احتجاجات عنيفة بعد قتل الشرطة رجلا أسود في مينيابوليس
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك
منطقة جازان
 أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
منطقة حائل
 الثلاثاء غرة شهر رمضان في عدة دول عربية
أبرز المواد
 نائب أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
منطقة حائل
 استقبال رمضان في عسير .. من إعلان “الصائح” إلى الاحتفال بالألوان
منطقة عسير
 معالي رئيس جامعة حائل يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة ماجد الفطيم لبحث أوجه التعاون والاستثمار
منطقة حائل
 وزير الرياضة يطلع على سير الأعمال في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك
منطقة الحدود الشمالية
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

في أجواء إيمانية واحترازية.. أداء صلاة التراويح بالمسجد الحرام في أول ليالي الشهر الكريم

في أجواء إيمانية واحترازية.. أداء صلاة التراويح بالمسجد الحرام في أول ليالي الشهر الكريم

أبرز المواد
كيف يكون السكري صديقًا آمنًا للصائم

كيف يكون السكري صديقًا آمنًا للصائم

صحة
الجهة الأمنية المختصة بجدة تقبض على 3 مواطنين ومقيم يمني اعتدوا على أحد العمالة

الجهة الأمنية المختصة بجدة تقبض على 3 مواطنين ومقيم يمني اعتدوا على أحد العمالة

منطقة مكة المكرمة
في تكرار لسيناريو جورج فلويد.. احتجاجات عنيفة بعد قتل الشرطة رجلا أسود في مينيابوليس

في تكرار لسيناريو جورج فلويد.. احتجاجات عنيفة بعد قتل الشرطة رجلا أسود في مينيابوليس

أبرز المواد

الثلاثاء غرة شهر رمضان في عدة دول عربية

الثلاثاء غرة شهر رمضان في عدة دول عربية
http://almnatiq.net/?p=971970
المناطق - الرياض

أعلنت كل من المملكة والإمارات والكويت والأردن والسلطة الفلسطينية أن يوم غد الثلاثاء سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال رمضان مساء اليوم الاثنين.

فقد قال الديوان الملكي اليوم الثلاثاء إن “المحكمة العليا تعلن غدا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك”.

كذلك أعلنت دولة الإمارات أن غدا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية ثبوت رؤية هلال رمضان وأن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك .

وفي الأراضي الفلسطينية، اعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ان غدا الثلاثاء اول ايام شهر رمضان المبارك.

كذلك أعلن الأردن أن غدا الثلاثاء هو أول أيام رمضان المبارك.

وكانت مصر ولبنان وتونس و العراق أعلنت أمس الأحد أن غدا الثلاثاء سيكون أول أيام شهر الصوم بعد تعذر رؤية الهلال.

وقال مفتي مصر، شوقي علام، في بيان: “استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك، لعام 1442 هجريا، بعد غروب شمس يوم الأحد 29 شعبان الموافق 11 من شهر أبريل لعام 2021 ميلاديا، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية”.

وتابع: “تحقَق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 1442 هجريا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضا”

وأضاف: “على ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أبريل لعام 2021 ميلاديا، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1442 هجريا”.

وبدورها، أكدت دار الإفتاء اللبنانية، أن أول أيام شهر رمضان المبارك، هو غدا الثلاثاء.

كذلك أعلن مفتي تونس، عثمان البطيخ، في كلمة له مساء الأحد، أنه “لم يثبت رؤية هلال شهر رمضان بغروب شمس 29 شعبان، ليكون يوم الاثنين 12 أبريل 2021 هو تمام الثلاثين من شهر شعبان 1442 هجري، وسيكون الثلاثاء 13 أبريل 2021 أول يوم من شهر رمضان المبارك”.

روابط ذات صلة

في أجواء إيمانية واحترازية.. أداء صلاة التراويح بالمسجد الحرام في أول ليالي الشهر الكريم

في أجواء إيمانية واحترازية.. أداء صلاة التراويح بالمسجد الحرام في أول ليالي الشهر الكريم
في تكرار لسيناريو جورج فلويد.. احتجاجات عنيفة بعد قتل الشرطة رجلا أسود في مينيابوليس

في تكرار لسيناريو جورج فلويد.. احتجاجات عنيفة بعد قتل الشرطة رجلا أسود في مينيابوليس
وزير الرياضة يطلع على سير الأعمال في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة

وزير الرياضة يطلع على سير الأعمال في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*