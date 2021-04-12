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أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=971973
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1442هـ.
وقال سموه: “يسرني أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين التبريكات والتهاني بحلول شهر رمضان المبارك باسمي واسم أبناء منطقة حائل، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من مقامكم الكريم الصيام والقيام وأنتم بأتم صحة وعافية وأن يحفظكم ويرعاكم ويديم على هذا الوطن أمنه واستقراره وأن يتم على أبناء الوطن والمقيمين على ترابه لباس الصحة والعافية ويكتب لهم الوقاية من جائحة كورونا”.
كما رفع سمو أمير المنطقة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1442هـ, سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال وأن يُنعم على الوطن بزوال غُمّة فيروس كورونا ويدفع عنه الوباء والبلاء وأن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية.

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