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نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك

نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=971975
المناطق - فضة عطيف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ .
وقال سمو نائب أمير منطقة جازان : ” يسرني أن أرفع الى مقام مولاي خادم الحرمبن الشريفين والى مقام سيدي سمو ولي العهد ،أصدق التهاني والتبريكات بقدوم الشهر الفضيل ، سائلاً الله عز وجل أن يعين الجميع على صيامه وقيامه ، وأن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات” ، وأن يرفع عن بلادنا وعن العالم أجمع جائحة كورونا ، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة .

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