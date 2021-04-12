نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ .

وقال سمو نائب أمير منطقة جازان : ” يسرني أن أرفع الى مقام مولاي خادم الحرمبن الشريفين والى مقام سيدي سمو ولي العهد ،أصدق التهاني والتبريكات بقدوم الشهر الفضيل ، سائلاً الله عز وجل أن يعين الجميع على صيامه وقيامه ، وأن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات” ، وأن يرفع عن بلادنا وعن العالم أجمع جائحة كورونا ، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة .