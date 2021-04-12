احدث الأخبار

الجهة الأمنية المختصة بجدة تقبض على 3 مواطنين ومقيم يمني اعتدوا على أحد العمالة
منطقة مكة المكرمة
 في تكرار لسيناريو جورج فلويد.. احتجاجات عنيفة بعد قتل الشرطة رجلا أسود في مينيابوليس
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك
منطقة جازان
 أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
منطقة حائل
 الثلاثاء غرة شهر رمضان في عدة دول عربية
أبرز المواد
 نائب أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
منطقة حائل
 استقبال رمضان في عسير .. من إعلان “الصائح” إلى الاحتفال بالألوان
منطقة عسير
 معالي رئيس جامعة حائل يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة ماجد الفطيم لبحث أوجه التعاون والاستثمار
منطقة حائل
 وزير الرياضة يطلع على سير الأعمال في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك
منطقة الحدود الشمالية
 أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك..
منطقة جازان
 “أذان الدرعية”.. 30 طالباً يؤدون الأذان على طريقة مؤذني الدرعية يومياً في رمضان
منطقة الرياض
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

الجهة الأمنية المختصة بجدة تقبض على 3 مواطنين ومقيم يمني اعتدوا على أحد العمالة

الجهة الأمنية المختصة بجدة تقبض على 3 مواطنين ومقيم يمني اعتدوا على أحد العمالة

منطقة مكة المكرمة
في تكرار لسيناريو جورج فلويد.. احتجاجات عنيفة بعد قتل الشرطة رجلا أسود في مينيابوليس

في تكرار لسيناريو جورج فلويد.. احتجاجات عنيفة بعد قتل الشرطة رجلا أسود في مينيابوليس

أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك

نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك

منطقة جازان
أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

منطقة حائل

الجهة الأمنية المختصة بجدة تقبض على 3 مواطنين ومقيم يمني اعتدوا على أحد العمالة

الجهة الأمنية المختصة بجدة تقبض على 3 مواطنين ومقيم يمني اعتدوا على أحد العمالة
9
http://almnatiq.net/?p=971983
المناطق - واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه امتدادًا للجهود الأمنية لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تمكنت الجهة الأمنية المختصة بمحافظة جدة – بفضل الله – من القبض على (3) مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، وذلك لارتكابهم جرائم تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن ودخول سكن أحد العمالة والاعتداء عليه بسلاح أبيض، وسرقة مقتنياته الشخصية، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

روابط ذات صلة

الفيصل يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

الفيصل يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة
‏”المياه الوطنية” تطلق 20 مشروعًا في مكة بأكثر من ‏‏900 مليون ريال

‏”المياه الوطنية” تطلق 20 مشروعًا في مكة بأكثر من ‏‏900 مليون ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*