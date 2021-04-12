احدث الأخبار

كيف يكون السكري صديقًا آمنًا للصائم
صحة
 الجهة الأمنية المختصة بجدة تقبض على 3 مواطنين ومقيم يمني اعتدوا على أحد العمالة
منطقة مكة المكرمة
 في تكرار لسيناريو جورج فلويد.. احتجاجات عنيفة بعد قتل الشرطة رجلا أسود في مينيابوليس
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك
منطقة جازان
 أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
منطقة حائل
 الثلاثاء غرة شهر رمضان في عدة دول عربية
أبرز المواد
 نائب أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
منطقة حائل
 استقبال رمضان في عسير .. من إعلان “الصائح” إلى الاحتفال بالألوان
منطقة عسير
 معالي رئيس جامعة حائل يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة ماجد الفطيم لبحث أوجه التعاون والاستثمار
منطقة حائل
 وزير الرياضة يطلع على سير الأعمال في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك
منطقة الحدود الشمالية
 أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك..
منطقة جازان
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

كيف يكون السكري صديقًا آمنًا للصائم

كيف يكون السكري صديقًا آمنًا للصائم

صحة
الجهة الأمنية المختصة بجدة تقبض على 3 مواطنين ومقيم يمني اعتدوا على أحد العمالة

الجهة الأمنية المختصة بجدة تقبض على 3 مواطنين ومقيم يمني اعتدوا على أحد العمالة

منطقة مكة المكرمة
في تكرار لسيناريو جورج فلويد.. احتجاجات عنيفة بعد قتل الشرطة رجلا أسود في مينيابوليس

في تكرار لسيناريو جورج فلويد.. احتجاجات عنيفة بعد قتل الشرطة رجلا أسود في مينيابوليس

أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك

نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك

منطقة جازان

كيف يكون السكري صديقًا آمنًا للصائم

كيف يكون السكري صديقًا آمنًا للصائم
http://almnatiq.net/?p=971986
المناطق - واس

حذر طبيب الباطنة والجهاز الهضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية المصابين بداء السكري من الإفراط في تناول الأطعمة المقلية والسكريات الموجودة في العصائر المصنّعة خلال شهر رمضان المبارك حتى لا يواجه التحديات المتعلقة بالتعامل مع المرض التي قد تؤثر على الصيام والقيام بالعبادات.
وأكد الدكتور عبدالله الذيابي في حديث لوكالة الأنباء السعودية أهمية المشي الرياضي خلال شهر رمضان لمصاب السكري لكن مع الابتعاد عنه خلال ساعات النهار خصوصًا مع أداء التمارين الشديدة والمجهدة للبدن؛ لتفادي حدوث مضاعفات كهبوط مستويات سكر الدم أو الإصابة بالجفاف، مبينًا أن أفضل أوقات المشي هي خلال ساعات الليل بعد تناول آخر وجبة بنحو ساعتين إلى 3 ساعات ولفترة تتراوح مابين 30-45 دقيقة يوميًا.
وقال الدكتور الذيابي: إن أغلب مرضى السكري قادرون على الصيام بأمان، خصوصًا مع تطبيق التعليمات المتعلقة بعلاج المرض خلال رمضان، لكن في بعض الحالات قد ينصح الطبيب بعدم الصيام، أبرزها: عدم انتظام سكر الدم، وهبوط السكر المتكرر أو الهبوط غير المصحوب بأعراض أو الإصابة بمضاعفات السكري كالتأثير على النظر أو القلب أو الكلى، وحدوث الحماض الكيتوني لمرضى السكري النوع الأول أو ارتفاع السكر الشديد لدى مرضى السكري النوع الثاني خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق شهر رمضان.
وأضاف أن أبرز المضاعفات الشائعة لدى المرضى المصابين بداء السكري خلال رمضان هي هبوط أو ارتفاع مستويات السكر في الدم وقد تؤدي هذه المضاعفات -لاقدّر الله- إلى حدوث الوفاة، وأسباب حدوثها متعددة، على سبيل المثال: عدم تناوُل أدوية السكري أو الأنسولين، واستخدام جرعات أدوية السكري أو جرعات الأنسولين غير المناسبة، وعدم تناوُل وجبة السحور، والتغيير في وقت الوجبات، التغير في الجهد البدني الذي يبذله الصائم.
ونصح الدكتور عبدالله الذيابي مرضى السكري بزيارة الطبيب لاتباع التوصيات المتعلقة برمضان حيث تختلف من مريض لآخر، وهي: تعديل جرعات الأنسولين، أو تقليل جرعات بعض أنواع أدوية السكري ومتابعة مستوى سكر الدم خصوصًا خلال ساعات النهار مع الحرص على تأخير السحور وإيقاف الصيام في حالة انخفاض مستويات السكر بالدم وذلك بتناوُل مشروبات تحتوي على سكريات كعصير البرتقال أو التفاح أو تناوُل قطع من الحلوى والذهاب للطبيب إذا كان معدل سكر الدم وصل إلى أكثر من 300.
وأفاد أن زيادة الوزن والإفراط في الأطعمة المتناولة خلال رمضان له أثر عكسيّ على التحكم في داء السكري خصوصًا وأضرار صحية أخرى، لذا دعا إلى تناوُل غذاء صحي ومتوازن يشتمل على كمية من السعرات الحرارية الموزَّعة بشكل متوازن ما بين وجبة الإفطار والسحور.
وأشار في ذلك الصدد إلى إمكانية تناوُل المصاب الفواكه والخضروات، وشُرب كمية كافية من الماء تختلف بحسب عدة عوامل كالتعرق والتعرض للأجواء الحارة وصحة القلب والكلى خلال أوقات الإفطار، مع عدم الإكثار من تناول التمر أو الحلويات الرمضانية المشبَّعة بالسكريات وتجنُّب العصائر الغنية بالسكريات واستبدالها بالعصائر الطبيعية من دون إضافة سكر، والتقليل من الوجبات الدهنية والمقليات

روابط ذات صلة

مختص تغذية يحذر من هذه العادات في رمضان

مختص تغذية يحذر من هذه العادات في رمضان
استشاري يُقدم مجموعة نصائح لمرضى السكري لاتباعها خلال رمضان

استشاري يُقدم مجموعة نصائح لمرضى السكري لاتباعها خلال رمضان
دراسة تحذّر من أنظمة غذائية تقلّل مستويات التستوستيرون لدى الرجال .. يعرّضهم لخطر صحي مقلق

دراسة تحذّر من أنظمة غذائية تقلّل مستويات التستوستيرون لدى الرجال .. يعرّضهم لخطر صحي مقلق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*