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فوضى في مطار ميامي بعد إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية

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فوضى في مطار ميامي بعد إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية

فوضى في مطار ميامي بعد إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية
http://almnatiq.net/?p=971999
المناطق - وكالات

شهد مطار ميامي حالة من الفوضى بعد إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية بسبب العواصف الشديدة التي ضربت فلوريدا أمس، حيث علق الركاب في المطار لأكثر من 10 ساعات بانتظار إعادة حجز رحلاتهم.

وقد أدت العواصف إلى إلغاء 142 رحلة في ميامي وتأخير 70 رحلة يوم أمس الأحد، أما اليوم الاثنين فقد تم أيضا إلغاء 12 رحلة إضافية واستؤنف بعضها الآخر.

واشتكى البعض من غياب التباعد الاجتماعي وسط انتشار فيروس كورونا.

وكانت شركات أمريكان إيرلاينز ودلتا وفرونتير وجيت بلو وساوث وست ويونايتد من بين شركات الطيران التي ألغت الرحلات من وإلى ميامي نتيجة العواصف الشديدة التي ضربت وسط وجنوب فلوريدا.

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