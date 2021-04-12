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الأمير فيصل بن سلمان يُهنئ القيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك

الأمير فيصل بن سلمان يُهنئ القيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=972010
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المُبارك.
كما قدم سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمناسبة حلول الشهر الفضيل، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية.

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