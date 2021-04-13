احدث الأخبار

“القناة السعودية” تبث أول برنامج وثائقي من نوعه عن المساجد التاريخية في المملكة
أبرز المواد
 أمانة تبوك تقوم بأكثر من 60 ألف جولة رقابية خلال شهر شعبان
منطقة تبوك
 مُحافظ وادي الدواسر يُشيد بتحقيق الهلال الأحمر بالمحافظة لوسام التميز 2020
منطقة الرياض
 أداء أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان المبارك بمساجد الباحة
منطقة الباحة
 جمعية نساء المستقبل وديوانية آل حسين التاريخية يوقعان مذكرة تعاون
منطقة الرياض
 إقامة أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان المبارك بالمسجد النبوي
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن سلمان يُهنئ القيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك
منطقة المدينة المنورة
 “الفضلي” يطلق المرحلة الأولى من مشروع الأبحاث التطبيقية في مجال المحاصيل الواعدة
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تؤكد على الالتزام بمدة الانتظار بين الأذان والإقامة
أبرز المواد
 فوضى في مطار ميامي بعد إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية
أبرز المواد
 أبو الغيط ولافروف يبحثان السلام في الشرق الأوسط والأوضاع الإقليمية
منوعات
 في أجواء إيمانية واحترازية.. أداء صلاة التراويح بالمسجد الحرام في أول ليالي الشهر الكريم
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

“القناة السعودية” تبث أول برنامج وثائقي من نوعه عن المساجد التاريخية في المملكة

“القناة السعودية” تبث أول برنامج وثائقي من نوعه عن المساجد التاريخية في المملكة

أبرز المواد
أمانة تبوك تقوم بأكثر من 60 ألف جولة رقابية خلال شهر شعبان

أمانة تبوك تقوم بأكثر من 60 ألف جولة رقابية خلال شهر شعبان

منطقة تبوك
مُحافظ وادي الدواسر يُشيد بتحقيق الهلال الأحمر بالمحافظة لوسام التميز 2020

مُحافظ وادي الدواسر يُشيد بتحقيق الهلال الأحمر بالمحافظة لوسام التميز 2020

منطقة الرياض
أداء أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان المبارك بمساجد الباحة

أداء أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان المبارك بمساجد الباحة

منطقة الباحة

إقامة أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان المبارك بالمسجد النبوي

إقامة أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان المبارك بالمسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=972013
المناطق - واس

وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام, أقيمت اليوم في المسجد النبوي بالمدينة المنورة أول صلاة تراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيضها إلى خمس تسليمات.
ووفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة.
ووفقا لخطة الرئاسة هذا العام في ظل جائحة كورونا، أن يكون الحضور النسبي وفق الإجراءات الاحترازية فقد اقتصر وجود المصلين في الحصوات وتوسعات المسجد النبوي وسطحه وساحاته وفق خطة التفويج المبنية على الكثافات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمر تخصيص أداء الصلوات داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي وذوي الجنائز.
كما قامت الوكالة بتكثيف أعمال التنظيف والتطهير بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة, بالإضافة إلى نقاط فرز وكاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص في أثناء الدخول للمسجد التي تعمل بدقة عالية عن بعد بلا توقف, كما تعمل الجهات المشتركة على التأكد من أهلية قاصدي المسجد النبوي وحصولهم على المتطلبات اللازم عبر تطبيق “توكلنا”.

روابط ذات صلة

“القناة السعودية” تبث أول برنامج وثائقي من نوعه عن المساجد التاريخية في المملكة

“القناة السعودية” تبث أول برنامج وثائقي من نوعه عن المساجد التاريخية في المملكة
الأمير فيصل بن سلمان يُهنئ القيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك

الأمير فيصل بن سلمان يُهنئ القيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك
“الفضلي” يطلق المرحلة الأولى من مشروع الأبحاث التطبيقية في مجال المحاصيل الواعدة

“الفضلي” يطلق المرحلة الأولى من مشروع الأبحاث التطبيقية في مجال المحاصيل الواعدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*