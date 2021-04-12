جمعية نساء المستقبل وديوانية آل حسين التاريخية يوقعان مذكرة تعاون

المناطق - الرياض

وقعت جمعية نساء المستقبل ودايونية آل حسين التاريخية اليوم مذكرة تعاون ،حيث قام بتوقيعها رئيس اللجنة الثقافية بالجمعية الدكتورة سلطانة بنت عبدالله السلطان، والمستشار عبدالعزيز بن سليمان آل حسين المشرف العام ممثلاً للديوانية،بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة غريبة بنت فريح الطويهر ،وذلك بمقر الجمعية بمدينة الرياض .

وتضمنت المذكرة إلى تعزيز ودعم أواصر التعاون بين الطرفين،في المجالات الثقافية والتراثية من خلال إقامة برامج وندوات وملتقيات ومختلف الفعاليات التي تمكن المرأة ،إضافةً إلى تحقيق الأهداف والاستراتيجية للجانبين تماشياً مع رؤية المملكة 2030 .

وأشار المستشار الحسين أن مذكرة التعاون تهدف إلى تكامل الأعمال وتعزيز كافة أوجه السبل بالعمل المجتمعي الداعم لأعمال التراث والثقافة والعلم ،وأضاف آل حسين إلى أن الديوانية تعد منبرًا للثقافة والتراث، وتوقيع المذكرة مع جمعية نساء المستقبل امتداد للجهود والمبادرات الوطنية السابقة للمسؤولية الاجتماعية التي قدمتها الديوانية .

وقالت ممثلة جمعية نساء المستقبل بالاتفاقية الدكتورة سلطانة السلطان ،عن مذكرة التعاون أنها تأتي ضمن جهود الجمعية في بناء الشراكات التي تخدم كافة المجالات ومنها المجال الثقافي للمرأة،مثمنة بدورها الجهود المكثفة التي تبذلها الجمعية وحرصها بتقديم العمل الاجتماعي الهادف الذي يصب في مصلحة المرأة ،وتنميتها وتوعويتها في مختلف المسارات والنواحي الحياتية .