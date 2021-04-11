أداء أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان المبارك بمساجد الباحة

المناطق - واس

في أجواء إيمانية, أدى المصلون من المواطنين والمقيمين صلاة التراويح في أول ليالي شهر رمضان المبارك، بمنطقة الباحة بعد منعها في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وتواجدت الجهات المعنية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء دخول المساجد من حيث وجود تطبيق “توكلنا” ولبس الكمام واصطحاب السجادات، فيما أوصى الأئمة المصلين بالتباعد واتباع التعليمات في أخذ جميع الاحترازات اللازمة من أجل سلامتهم.