احدث الأخبار

كلية التربية في وادي الدواسر تحتفي بأعضاء هيئة التدريس المنتهية عقودهم
أبرز المواد
 «التحالف» : تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تدشن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام 1442هـ بالهند
أبرز المواد
 متسابقو المنطقة الشرقية ينهون مشاركتهم في التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تغسل صحن المطاف في خمس دقائق
أبرز المواد
 جدة .. تحكي قصة عاداتها وتقاليدها في شهر رمضان
أبرز المواد
 أمير منطقة نجران يطمئن على صحة اليامي ويقدم تعازيه للكربي وآل مرضمة
أبرز المواد
 ” مسجد الجمعة”.. موضع أول صلاة جمعة بعد الهجرة النبوية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية تركيا
أبرز المواد
 “شرطة الرياض” تطيح بمقيم ترصد لعملاء المصارف وسرق ما بحوزتهم
أبرز المواد
 إغلاق 11 مسجدًا في 6 مناطق بعد تسجيل إصابات بكورونا بين المصلين
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون : يجب الأخذ بمخاوف دول المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

كلية التربية في وادي الدواسر تحتفي بأعضاء هيئة التدريس المنتهية عقودهم

كلية التربية في وادي الدواسر تحتفي بأعضاء هيئة التدريس المنتهية عقودهم

أبرز المواد
«التحالف» : تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان

«التحالف» : تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تدشن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام 1442هـ بالهند

الشؤون الإسلامية تدشن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام 1442هـ بالهند

أبرز المواد
متسابقو المنطقة الشرقية ينهون مشاركتهم في التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

متسابقو المنطقة الشرقية ينهون مشاركتهم في التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

أبرز المواد

مُحافظ وادي الدواسر يُشيد بتحقيق الهلال الأحمر بالمحافظة لوسام التميز 2020

مُحافظ وادي الدواسر يُشيد بتحقيق الهلال الأحمر بالمحافظة لوسام التميز 2020
http://almnatiq.net/?p=972024
المناطق - فالح الدوسري

قدم مُحافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود شكره وتقديره لمدير مركز الهلال الأحمر بالمحافظة مرزوق بن معيلي الدوسري ، خلال استقباله له اليوم في مكتبه بالمحافظة ، بمناسبة منح الهيئة له وسام التميز للعام 2020م على مستوى منطقة الرياض .وثمن المسعود جهود الدوسري في خطاب سلمه إياه  بالمناسبة، على ما قام ويقوم به وزملائه من تقديم للخدمات الطبية الاسعافية ، ودورهم بالإسهام في رفع مستوى الوعي الصحي  وفي حفظ النفس البشرية .من جانبه أكد الدوسري ، أن تحقيقه لهذا التميز جاء بتظافر جهود زملائه وإيمانهم أن رسالتهم إنسانية سامية ، وأن مايقدمون واجب ديني ووطني ، بالإضافة الى ماتشهد الهيئة من نقلة نوعية  شملت التدريب ومركبات الإسعاف والتجهيزات الطبية ، وتطوير العمليات التي تستقبل البلاغات ، وكذا التطبيق الإلكترونية .وكان مدير فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي قد منح الدوسري بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد جلال العويسي في احتفال التكريم السنوي للهيئة في مدينة الرياض في وقت سابق وسلمه الوسام وشهادة شكر وتقدير واشاد بما قدم في مراكز الهلال الأحمر بوادي الدواسر من جهود أستحق على أثرها وسام التميز.

روابط ذات صلة

كلية التربية في وادي الدواسر تحتفي بأعضاء هيئة التدريس المنتهية عقودهم

كلية التربية في وادي الدواسر تحتفي بأعضاء هيئة التدريس المنتهية عقودهم
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية تركيا

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية تركيا
“شرطة الرياض” تطيح بمقيم ترصد لعملاء المصارف وسرق ما بحوزتهم

“شرطة الرياض” تطيح بمقيم ترصد لعملاء المصارف وسرق ما بحوزتهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*