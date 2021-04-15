مُحافظ وادي الدواسر يُشيد بتحقيق الهلال الأحمر بالمحافظة لوسام التميز 2020

المناطق - فالح الدوسري

قدم مُحافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود شكره وتقديره لمدير مركز الهلال الأحمر بالمحافظة مرزوق بن معيلي الدوسري ، خلال استقباله له اليوم في مكتبه بالمحافظة ، بمناسبة منح الهيئة له وسام التميز للعام 2020م على مستوى منطقة الرياض .وثمن المسعود جهود الدوسري في خطاب سلمه إياه بالمناسبة، على ما قام ويقوم به وزملائه من تقديم للخدمات الطبية الاسعافية ، ودورهم بالإسهام في رفع مستوى الوعي الصحي وفي حفظ النفس البشرية .من جانبه أكد الدوسري ، أن تحقيقه لهذا التميز جاء بتظافر جهود زملائه وإيمانهم أن رسالتهم إنسانية سامية ، وأن مايقدمون واجب ديني ووطني ، بالإضافة الى ماتشهد الهيئة من نقلة نوعية شملت التدريب ومركبات الإسعاف والتجهيزات الطبية ، وتطوير العمليات التي تستقبل البلاغات ، وكذا التطبيق الإلكترونية .وكان مدير فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي قد منح الدوسري بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد جلال العويسي في احتفال التكريم السنوي للهيئة في مدينة الرياض في وقت سابق وسلمه الوسام وشهادة شكر وتقدير واشاد بما قدم في مراكز الهلال الأحمر بوادي الدواسر من جهود أستحق على أثرها وسام التميز.