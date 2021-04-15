أمانة تبوك تقوم بأكثر من 60 ألف جولة رقابية خلال شهر شعبان

المناطق- تبوك:

أكدت أمانة تبوك أن عدد الجولات الرقابية التي قامت بها خلال شهر شعبان بلغت 60436 جولة ميدانية على أسواق النفع العام جرى من خلالها رصد ( 797 ) مخالفة وإغلاق مايزيد عن( 392 ) محلاً تجارياً مخالفاً.وحرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) وسلامة الغذاء والمنتجات والتزام البائعين وأصحاب المحلات بتطبيق الاشتراطات الصحية في الأسواق التجارية والمسالخ وأسواق النفع العام والحرص على تكثيف عمليات الفحص على جميع المنتجات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لجعل البيئة آمنة وسليمة.وبينت في ذات السياق تكثيفها أعمال مراقبة المسالخ للتثبت من سلامة المذبوحات وسلامة الأدوات المستخدمة ودعمها بالأطباء البيطريين والجزارين مع التأكيد على إتلاف الأعضاء غير الصالحة للأكل في أثناء الفحص.

قدم مُحافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود شكره وتقديره لمدير مركز الهلال الأحمر بالمحافظة مرزوق بن معيلي الدوسري ، خلال استقباله له اليوم في مكتبه بالمحافظة ، بمناسبة منح الهيئة له وسام التميز للعام 2020م على مستوى منطقة الرياض .وثمن المسعود جهود الدوسري في خطاب سلمه إياه بالمناسبة، على ما قام ويقوم به وزملائه من تقديم للخدمات الطبية الاسعافية ، ودورهم بالإسهام في رفع مستوى الوعي الصحي وفي حفظ النفس البشرية .من جانبه أكد الدوسري ، أن تحقيقه لهذا التميز جاء بتظافر جهود زملائه وإيمانهم أن رسالتهم إنسانية سامية ، وأن مايقدمون واجب ديني ووطني ، بالإضافة الى ماتشهد الهيئة من نقلة نوعية شملت التدريب ومركبات الإسعاف والتجهيزات الطبية ، وتطوير العمليات التي تستقبل البلاغات ، وكذا التطبيق الإلكترونية .وكان مدير فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي قد منح الدوسري بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد جلال العويسي في احتفال التكريم السنوي للهيئة في مدينة الرياض في وقت سابق وسلمه الوسام وشهادة شكر وتقدير واشاد بما قدم في مراكز الهلال الأحمر بوادي الدواسر من جهود أستحق على أثرها وسام التميز.