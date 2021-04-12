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“الشؤون الإسلامية” ترصد أداء صلاة التراويح في أولى ليالي رمضان بمساجد وجوامع المملكة

“الشؤون الإسلامية” ترصد أداء صلاة التراويح في أولى ليالي رمضان بمساجد وجوامع المملكة

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وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين بشهر رمضان المبارك

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أمير الباحة يهنئ القيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك

أمير الباحة يهنئ القيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=972032
المناطق - حائل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ووجه سموّه الجهات ذات العلاقة بتكثيف عمليات التعقيم بالأسواق التجارية التموينية وغيرها خلال شهر رمضان المبارك وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مطالباً الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لرصد توفر السلع الغذائية ومراقبة وفرة المخزون خلال الشهر الفضيل مع تكثيف الرقابة على الأسعار حرصاً على راحة المواطنين والمقيمين بمنطقة الباحة.

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