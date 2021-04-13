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شؤون الحرمين تنفذ الصيانة الدورية للحجر الأسود وفق أساليب حديثة ومتطورة

شؤون الحرمين تنفذ الصيانة الدورية للحجر الأسود وفق أساليب حديثة ومتطورة
http://almnatiq.net/?p=972034
المناطق - الرياض

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود وفق أساليب حديثة ومتطورة .
وقامت وكالة شؤون المسجد الحرام بالإشراف على المهمة التي أشرف على تنفيذ أعمال الصيانة فريق فني مؤهل، مع تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.
وتستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة، نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما.

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