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“يا باغي الخير أقبل” برنامج توعوي تنظمه رئاسة المسجد النبوي

“يا باغي الخير أقبل” برنامج توعوي تنظمه رئاسة المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=972036
المناطق - المدينة المنورة

نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة التصاميم والمطبوعات النسائية برنامج توعوي تحت عنوان “يا باغي الخير أقبل” لمنسوبات الوكالة وزائرات المسجد النبوي استعداداً لموسم رمضان المبارك ، وذلك ضمن حملة خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا.
ويهدف البرنامج إلى نشر التوعية والعلم الشرعي والتأكيد على أهمية فضل شهر رمضان المبارك وأحكامه من خلال النشر الرقمي على الشاشات الإلكترونية وعن طريق الباركود تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا ، كما تضمن البرنامج المقدم تعريفاً بالخدمات التي تقدمها الإدارة من خلال النشر الرقمي لفيديو تعريفي بالخدمات المقدمة في إدارة التصاميم والمطبوعات النسائية.

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