زيادة مبيعات المواشي في جازان مع دخول شهر رمضان المبارك

المناطق - جازان

ازدهرت أسواق المواشي في منطقة جازان مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وارتفعت معدلات البيع والشراء خلال الأيام التي تسبق الشهر الفضيل، بنسب أعلى عنها من الأسابيع الماضية.

وتابعت “واس” في جولة ميدانية في عدد من أسواق الماشية بمحافظات منطقة جازان، حرص تجار ومربي المواشي والمتسوقين على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، التي أسهمت في تسهيل مهمة الفرق الرقابية التابعة للجهات ذات العلاقة من خلال تعاونهم التام معها وتجاوبهم للإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، إضافة إلى اتباعهم للإرشادات والنصائح التي تصدر من قبل الجهات المختصة.

وشهدت الاسوق وفرة في المعروض، وارتفعت أسعار المواشي خلال الفترة القليلة الماضية تبعاً لازدياد الطلب حيث تراوحت الماشية ما بين 850 ريال وحتى 1200 ريال للضأن، فيما تراوحت أسعار الماعز ما بين 700 و1300 ريال.

وعد عدد من المتعاملين في أسواق الماشية موسم شهر رمضان المبارك وأحد من أهم مواسم بيع المواشي، مؤكدين أن مربي المواشي يستعدون مبكرا لمثل هذه المواسم، ويعمدون إلى عرض مواشيهم في مختلف أسواق الماشية وبخاصة الأسواق الأسبوعية الشعبية بمحافظات منطقة جازان.