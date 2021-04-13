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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري لتهنئته بحلول شهر رمضان

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري لتهنئته بحلول شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=972045
المناطق - الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس المصري على تهنئته بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيد هذا الشهر الكريم على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والمسرات.

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