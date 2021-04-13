هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال بلينكن عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية “أمس” الاثنين: “أتمنى لجميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم رمضاناً مباركًا.
وأكد التزام الخارجية الأمريكية من خلال سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، بإقامة علاقات قوية مع المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.
وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين بشهر رمضان المبارك
هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
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