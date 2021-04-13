وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين بشهر رمضان المبارك

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هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جميع المسلمين في ‏الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.‏

وقال بلينكن عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية “أمس” الاثنين: “أتمنى ‏لجميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم رمضاناً مباركًا.

وأكد التزام الخارجية الأمريكية من خلال سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، بإقامة ‏علاقات قوية مع المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.‏