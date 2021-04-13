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الكويت توضح لمواطنيها الشروط المطلوبة للراغبين بأداء “عمرة رمضان”

الكويت توضح لمواطنيها الشروط المطلوبة للراغبين بأداء “عمرة رمضان”
http://almnatiq.net/?p=972072
المناطق - وكالات:

قالت مصادر بوزارة الأوقاف الكويتية إنه على الكويتيين الراغبين بأداء العمرة خلال شهر رمضان اتباع تعليمات السلطات السعودية الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وكانت وزارة الحج والعمرة في المملكة أعلنت في وقت سابق أن تصاريح العمرة ستُمنح لكل شخص محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة.

وأبرزت بأن السلطات ستعتمد على تطبيق هاتفي للتأكد من صحة المعلومات، مشيرة إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقَيْن أيضًا.

وفيما يتعلق بمناسك الحج ذكرت مصادر الصحيفة الكويتية أن “الوزارة بانتظار قرارات السلطات السعودية فيما يخص موسم الحج هذا العام، خاصة أعداد الحجاج من خارج السعودية”.

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