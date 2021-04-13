الصحة العالمية: إصابات كورونا ترتفع باطراد

المناطق - وكالات:

أوضحت منظمة الصحة العالمية، (الاثنين)، أن جائحة كورونا في «مرحلة حرجة» والإصابات بالفايروس ترتفع باطراد.

واشارت رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة الوباء في المنظمة ماريا فان خيركوف في مؤتمر صحفي إلى أنه يمكن السيطرة على الوباء في «بضعة أشهر» في حال اتخاذ الإجراءات السليمة.

وقالت: «نشهد حاليا مرحلة حرجة للوباء. إن مسار هذا الوباء في ازدياد مستمر. إنه يتنامى في شكل مطرد. ليس هذا الوضع الذي يجب أن نكون فيه بعد 16 شهرا من بدء الجائحة، في حين أننا نملك سبلا فاعلة للسيطرة عليها».