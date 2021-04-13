احدث الأخبار

شاهد.. صور ملتقطة صباح اليوم لهلال شهر رمضان
أبرز المواد
 الهند تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا في العالم
أبرز المواد
 بنسبة 50%.. وزير التجارة: برنامج “شريك” يُمكّن الشركات من زيادة استثماراتها
أبرز المواد
 اليابان تُصرف مليون طن من مياه فوكوشيما الملوثة إشعاعيا في المحيط
أبرز المواد
 هل تعالج لقاحات كورونا الإيدز والسرطان؟
أبرز المواد
 الصحة العالمية: إصابات كورونا ترتفع باطراد
أبرز المواد
 الكويت توضح لمواطنيها الشروط المطلوبة للراغبين بأداء “عمرة رمضان”
أبرز المواد
 “الصحة” توضح تأثير التبرع بالـدم قبل أخذ لقاح “كورونا”
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مُثارة على هذه المناطق
أبرز المواد
 “غدير ورُبى” تسترجعان ذكريات الطفولة من بوابة “تميسة”
أبرز المواد
 زيادة مبيعات المواشي في جازان مع دخول شهر رمضان المبارك
منطقة جازان
 “كيمارك” يضع حجر الزاوية في استخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة البيولوجية في المجال الطبي
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. صور ملتقطة صباح اليوم لهلال شهر رمضان

شاهد.. صور ملتقطة صباح اليوم لهلال شهر رمضان

أبرز المواد
الهند تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا في العالم

الهند تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا في العالم

أبرز المواد
بنسبة 50%.. وزير التجارة: برنامج “شريك” يُمكّن الشركات من زيادة استثماراتها

بنسبة 50%.. وزير التجارة: برنامج “شريك” يُمكّن الشركات من زيادة استثماراتها

أبرز المواد
اليابان تُصرف مليون طن من مياه فوكوشيما الملوثة إشعاعيا في المحيط

اليابان تُصرف مليون طن من مياه فوكوشيما الملوثة إشعاعيا في المحيط

أبرز المواد

هل تعالج لقاحات كورونا الإيدز والسرطان؟

هل تعالج لقاحات كورونا الإيدز والسرطان؟
http://almnatiq.net/?p=972078
المناطق - وكالات:

قال علماء في أبحاث نشرتها مجلة «إنفيرس» الرقمية، التي تعنى بشؤون التكنولوجيا والعلوم، أن من شأن اللقاحات المضادة لفايروس كورونا الجديد أن تفتح مغاليق معالجة مرض السرطان ونقص المناعة المكتسب (الإيدز). وأشاروا إلى أنهم يعكفون على تجربة تكنولوجيا مرسال الحمض النووي الريبوزي (mRNA) المستخدمة في صنع لقاحي فايزر-بيونتك وموديرنا، لمعالجة السرطان والإيدز، ومنعهما من الاستفحال المؤدي إلى الوفاة.

كما استخدم العلماء الذين طوروا لقاحي موديرنا وفايزر- بيونتك قطعة من الشيفرة الوراثية للفايروس ووضعوها على كرة من البروتين الذي يكسو سطح الفايروس، لإبلاغ نظام المناعة لدى الإنسان بكيفية تصديه لأي هجمة من الفايروس نفسه. وتستخدم اللقاحات التقليدية فايروساً نافقاً لتعليم نظام المناعة كيفية التعرف على الفايروس الحقيقي إذا غزا الخلايا، ليقوم بتدميره.

وفي سياق متصل، أصدرت الحكومة الهندية أمس قراراً يمنع تصدير عقار ريمديسفير المستخدم في معالجة المصابين بفايروس كوفيد 19، في مسعى لاحتكار أكبر كمية من هذا الدواء في أتون الموجة الفايروسية التي تتعرض لها الهند هذه الأيام. وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان أمس الأول أن ذلك يأتي بسبب ارتفاع الطلب على عقار ريمديسيفير في المستشفيات التي تغص بمصابي كوفيد 19.

وتوقعت أن تشهد الأيام القادمة ارتفاعاً متزايداً في الطلب على هذا العقار. وتقوم شركات أدوية هندية بتصنيع ريمديسفير بترخيص خاص من شركة غلياد الأمريكية. وتصل الطاقة الإنتاجية لتلك الشركات إلى 3.9 مليون وحدة من ريمديسفير شهرياً. وقالت وزارة الصحة الهندية إنها ستبذل كل ما يسعها من تدابير لمنع تهريب هذ العقار إلى السوق السوداء، من خلال تشجيع المصانع التي تنتجه على زيادة الكميات التي تنتجها منه.

روابط ذات صلة

شاهد.. صور ملتقطة صباح اليوم لهلال شهر رمضان

شاهد.. صور ملتقطة صباح اليوم لهلال شهر رمضان
الهند تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا في العالم

الهند تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا في العالم
بنسبة 50%.. وزير التجارة: برنامج “شريك” يُمكّن الشركات من زيادة استثماراتها

بنسبة 50%.. وزير التجارة: برنامج “شريك” يُمكّن الشركات من زيادة استثماراتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*