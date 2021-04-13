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اليابان تُصرف مليون طن من مياه فوكوشيما الملوثة إشعاعيا في المحيط

اليابان تُصرف مليون طن من مياه فوكوشيما الملوثة إشعاعيا في المحيط
http://almnatiq.net/?p=972081
المناطق - وكالات:

وافقت الحكومة اليبانية على خطة لتصريف أكثر من مليون طن من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط في غضون عامين.

وأكدت الحكومة اليابانية أن تصريف المياه آمن لأنه تمت معالجة المياه لإزالة جميع العناصر المشعة منها.

كما اتبعت الحكومة اليابانية سياسات أساسية لتصريف المياه المعالجة في المحيط، بعد ضمان مستوى سلامة المياه.

وبلغ مخزون المياه الملوثة في المحطة النووية المنكوبة التي تعطلت بعد كارثتي الزلزال والتسونامي عام 2011 نحو 1,25 طن، وتشمل المياه التي تستخدم لتبريد المحطة إضافة الى مياه الأمطار التي تتسرب اليها.

وتلقى الخطة دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعتبر عملية تصريف المياه المعالجة من المفاعل مشابهة لعمليات أخرى في منشآت نووية حول العالم.

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