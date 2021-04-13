بنسبة 50%.. وزير التجارة: برنامج “شريك” يُمكّن الشركات من زيادة استثماراتها

المناطق - الرياض:

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن برنامج “شريك” يمكّن الشركات الوطنية الكبرى من توسيع استثماراتها بزيادة 50% مقارنة بوضعها الحالي وتنمية القدرات الاستثمارية لها وزيادة قدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً.

وأوضح القصبي خلال حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط”، أن الاستفادة من البرنامج ستكون اختيارية وهو غير ملزم للشركات، مشيرا إلى وجود معايير تقييم تحدد بوضوح المشاريع المؤهلة للاستفادة منه.

وأبرز أن الشركات الكبرى ستعمل على وضع خطط استثمارية متخصصة مع الوزارة المعنية التي ستقدم الدعم المطلوب للمسارعة في تحويل هذه الخطط إلى واقع.

وبين أن الدولة تعمل على دعم وتمكين القطاع الخاص وتسريع نموه وخلق فرص كبيرة للاستثمار، مؤكدا أنه يتم أسبوعياً الاجتماع بأكثر من 50 جهة حكومية بمشاركة القطاع الخاص لمعالجة كافة التحديات والعقبات.

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطلق في مارس الماضي، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”، والذي يهدف إلى دعم الشركات المحلية وتمكينها من الوصول إلى استثمارات محلية بقيمة 5 تريليونات ريال بنهاية 2030.